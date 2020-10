Biker wollte Kollision verhindern und stürzte in Obsteig über Böschung

Obsteig – Nachdem er schon ein Auto überholt hatte, wollte ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Kitzbühel am Freitagnachmittag in Obsteig an einem zweiten Pkw vorbeiziehen. Der Lenker (50) dieses Wagens dürfte das jedoch übersehen haben und setzte seinerseits zum Überholen seines Vordermannes an.