ÖFB-Stürmer Gregoritsch: "Wollen uns von Nordiren nicht einlullen lassen"

Belfast - Fußball-Nationalstürmer Michael Gregoritsch strahlt vor der Auswärtspartie in der Nations League gegen Nordirland am Sonntag viel Selbstvertrauen aus. Er und seine Teamkollegen wollen dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, den eigenen Stil forcieren und sich nicht von den Nordiren einlullen lassen, betonte der Augsburg-Legionär am Tag vor dem wichtigen Auswärtsmatch.

Ob und wo er am Sonntag eingesetzt werde, ließ er offen. Seine Lieblingsposition sei aber grundsätzlich das Sturmzentrum, "wenn ich vielleicht sogar noch einen vor mir habe", so Gregoritsch. Über die taktische Ausrichtung gegen Nordirland könne er auch noch nichts sagen, auch nicht, auf welcher Position Rückkehrer David Alaba spiele werde. "Ich gehe von links hinten aus, weil wir dort einen personellen Engpass haben. Ich kann aber noch nicht sagen, was der Trainer vorhat." Egal wo Alaba eingesetzt werde, der Bayern-Star sei natürlich unglaublich wichtig für die Mannschaft. Das gelte auch für den gegen Griechenland ebenfalls noch geschonten Xaver Schlager, bekräftigte er.

Dass die Matches in Nordirland und am Mittwoch in Rumänien aufgrund möglicher Verschärfungen der Ein- und Ausreisebeschränkungen von und nach Deutschland seine bis auf unbestimmte Zeit letzten im Nationalteam sein könnten, darüber habe er sich keine Gedanken gemacht. Er lebe im Moment einfach so, wie es vorgeschrieben werde und halte sich an alle Corona-Regeln, so Gregoritsch nach einer weiteren Testreihe des Teams am Samstagvormittag.