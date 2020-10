SPÖ gewinnt Wien-Wahl klar vor VP, FPÖ stürzt ab, Strache scheitert

Wiens Bürgermeister und SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ludwig. © ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Wiener SPÖ hat die Gemeinderatswahl am Sonntag laut Hochrechnungen mit mehr als 42 Prozent klar für sich entschieden und hat nun drei Koalitionsoptionen am Tisch. Die ÖVP (19 Prozent) konnte sich verdoppeln, die FPÖ wurde regelrecht zerlegt und fiel von 30 auf 7,5 Prozent zurück. Die Grünen verzeichnen in den ersten Hochrechnungen ein Plus und kommen auf 12 bis 14 Prozent. Die NEOS legen ebenfalls von 6,2 auf acht Prozent zu. Heinz-Christian Strache dürfte gescheitert sein.

Die SPÖ kommt je nach Hochrechnung auf 42 bis 43 Prozent, die ÖVP springt mit 19 Prozent vom bisher vierten auf den zweiten Platz vor. 2015 hatte die Volkspartei mit 9,2 ihren historischen Tiefststand erreicht. Die Grünen werden mit 12 bis 14 Prozent ausgewiesen, 2015 lagen sie bei 11,84 Prozent. Für die FPÖ war der Urnengang ein Desaster. Die Blauen stürzen von 30 auf etwa acht Prozent ab. Die NEOS steigen auf sieben bis acht Prozent. Das Team Strache dürfte die Fünf-Prozent-Hürde nicht schaffen.

📊 Hochrechnung (inklusive Briefwahlprognose)

In den Hochrechnungen ist bereits eine Schätzung der Briefwahlstimmen inkludiert, die ab Montag ausgezählt werden. Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie ungewöhnlich hohen Anzahl der Wahlkarten sind die Hochrechnungen dieses Mal mit einer höheren Unsicherheit als üblich behaftet.

Die Wahlbeteiligung dürfte sinken und wird derzeit mit rund 68 Prozent ausgewiesen. 2015 waren 74,75 Prozent zur Urne geschritten.

📽️ Video | Das sagen die Spitzenkandidaten zur Wien-Wahl

💬 Ludwig lässt sich alle Koalitionsoptionen offen

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich im Sonntag alle Koalitionsoptionen offengelassen und sich explizit nicht auf den bisherigen grünen Partner festgelegt. "Man wird sehen, wo es politisch die größten Schnittmengen gibt." Er habe vor der Wahl immer gesagt, dass er eine Koalition nur mit der FPÖ und dem Team HC ausschließe und das gelte auch nach der Wahl, so Ludwig. "Alle anderen Koalitionsoptionen sind möglich."

Michael Ludwig (SPÖ) und seine bisherige Koalitionspartnerin Birgit Hebein (Grüne). © ROLAND SCHLAGER

Dass Rot-Grün bestätigt worden sei, wollte er nicht zwingend so sehen. Außer der FPÖ seien "alle Parteien bestätigt worden", so der Bürgermeister.

📽️ Video | Rendi-Wagner: "Sensationelles Ergebnis"

SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht von einem "sensationellen Ergebnis". Sie sieht eine Stärkung für die Wiener Partei und will den "Schwung für die Bundespartei mitnehmen".

💬 Hebein: "Ganz klarer Auftrag für Rot-Grün"

Die Grüne Spitzenkandidatin Birgit Hebein sieht hingegen einen "ganz klaren Auftrag" für eine Fortsetzung der Rot-Grünen Koalition. Sowohl der große als auch der kleine Koalitionspartner hätten gewonnen, nach zehn Jahren Koalition sei beiden Parteien der Rücken gestärkt worden, sagte die Vizebürgermeisterin. Koalitionsbedingungen wollte sie nicht nennen, der Ball liege jetzt bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler sieht ein "sehr, sehr gutes Ergebnis". Voraussichtlich werde es nach Mandaten das beste Ergebnis der Geschichte. Den rot-grünen Regierungskurs in Wien sieht der Vizekanzler "bestätigt".

In die selbe Kerbe schlug auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Beide Regierungsparteien haben dazugewonnen, "dementsprechend ist dieses Votum so zu werten", sagte Maurer in einer Diskussionsrunde auf "Puls24". Die Wienerinnen und Wiener wünschten sich eine Fortsetzung von Rot-Grün in Wien.

💬 Blümel sieht "Sensation und Wahnsinn"

VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel hat das Ergebnis als "Sensation und Wahnsinn" für die Türkisen bezeichnet. "Ich kann es gar nicht glauben", sagte er in einer ersten Reaktion. steht "selbstverständlich für Koalitionsverhandlungen" bereit. Er sei angetreten, um mitzuregieren, sagte er gegenüber dem ORF und betonte, im Falle einer Regierungsbeteiligung in Wien zu bleiben. Jetzt müsse aber einmal das Endergebnis abgewartet und dann verhandelt werden.

Blümel hob hervor, dass die ÖVP den größten Zugewinn aller antretenden Parteien gemacht habe. Zudem bedankte sich der türkise Spitzenkandidat und Finanzminister bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), den er am Sieg beteiligt sah. Der große Zuspruch zeige, dass die Wienerinnen und Wiener mehr türkise Politik wollten.

📽️ Video | Kanzler Kurz sieht "türkisen Weg" bestätigt

"Für uns bedeutet dieses Ergebnis den achten Landtagswahl-Erfolg in Serie und ist ein Zeichen, dass der türkise Weg weiter an Zustimmung gewinnt", sagt Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Gernot Blümel sei es gelungen, "mit Sachlichkeit und einer Politik des Hausverstandes bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten".

💬 Für FPÖ-Kandidat Nepp liegt Ursache in Ibiza

Für FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp liegt die Ursache für den freiheitlichen Absturz in Ibiza. Der Verlust sei "schmerzlich". Das Ergebnis habe aber in Ibiza seinen Ausgangspunkt. Jetzt gehe es darum, "mit harter konsequenter Arbeit" das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, meinte er.

Gefragt danach, ob er an Rücktritt denke, meinte er, dass nun einmal das Ergebnis analysiert werden müsse. Zudem verwies er auf den Landesparteitag in den kommenden Monaten. Eine Versöhnung mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, sollte dieser in den Landtag einziehen, könne es erst geben, wenn dieser "Buße" tue.

Wahlverlierer: Dominik Nepp (FPÖ) und Heinz-Christian Strache (Team Strache). © ROLAND SCHLAGER

📽️ Video | FP-Hofer zieht keine personellen Konsequenzen

FPÖ-Chef Norbert Hofer wird keine personellen Konsequenzen aus dem Debakel seiner Partei bei der Wiener Gemeinderatswahl ziehen. "Die Talsohle ist durchschritten, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen", meinte er. Auch inhaltlich will er nichts ändern, höchstens "weiche Themen" wie Pflege mehr beachten.

Es sei wichtig, dass die Partei nun zusammenhalte, so Hofer. Es sei von vornherein klar gewesen, dass es in Wien für die FPÖ nach dem Ibiza- und Spesenskandal von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache besonders schwer sein werde. "Heute ist ein sehr schwerer Tag, aber es war zu erwarten", sagte er.

💬 Meinl-Reisinger erfreut über Zugewinne der NEOS

Die NEOS erklärten sich bereit, in eine Regierung mit der SPÖ zu treten. "Wir stehen auf jeden Fall bereit, wenn wir die Themen, die uns am wichtigsten sind, umsetzen können", sagte Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger jubelte über das gute Abschneiden: "Die Tatsache, dass wir vor der FPÖ liegen, ist sensationell", sagte sie am Abend in der NEOS-Parteizentrale. Erstmals sei es möglich, dass die NEOS in eine Koalition gehen und mit dieser eine solide Mehrheit bilden könnten. Die Freude sei riesengroß.

"Jetzt wollen wir auch beweisen, was noch weiter gehen würde, wenn die NEOS in einer Regierung sind", sagte Meinl-Reisinger. "Ich glaube, es war eine Teamarbeit, aber ganz vorn stand ein Mann, dem wenig zugetraut wurde", lobte sie den Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr.

📽️ Video | NEOS wollen in die Regierung

💬 Strache hat Hoffnung noch nicht aufgegeben

Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Hoffnung, mit seinem Team Strache in den Gemeinderat einzuziehen, noch nicht aufgegeben. "Es ist nicht das, was ich mir erwartet habe“, aber es gibt ja noch die Briefwahlkarten“, so Strache am Sonntagabend.

Schuld am Abschneiden der FPÖ sei die derzeitige Führung, denn diese habe "herzlos" eine Spaltung herbeigeführt. Diese habe viele Menschen "nicht nur verletzt, sondern vor den Kopf gestoßen". Seine Nachfolger hätten "eiskalt und herzlos" agiert und die freiheitliche Familie zerstört. Sie müssten daher ersetzt werden, meinte Strache.

