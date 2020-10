57-Jähriger nach Skitour am Großvenediger in Osttirol vermisst

Prägraten – Am Großvenediger in Osttirol läuft seit Samstagabend eine Suchaktion nach einem vermissten 57-jährigen Skitourengeher. Der Mann war am Vormittag zu der Tour in Richtung Gipfel aufgebrochen, aber bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Bisher verlief die Suche ergebnislos. Im Einsatz standen die Bergrettungen von Prägraten, Virgen und Matrei in Osttirol sowie Polizei und Alpinpolizei. (APA)