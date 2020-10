Bergretter fanden vermissten Kameraden tot unter Lawine am Großvenediger

Prägraten – Ein trauriges Ende fand am Dienstag eine Suchaktion nach einem 57-jährigen Tourengeher am Großvenediger in Osttirol. Bergretter bargen die Leiche des Mannes – auch er war Bergretter – aus einem Lawinenkegel in der Südwand des Berges. Er war im Bereich des Gipfelgrades von einem Schneebrett erfasst und rund 350 Meter über die Westwand mitgerissen worden.