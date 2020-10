Österreichs Kletter-Asse lassen EM in Moskau wegen Corona-Gefahr aus

Innsbruck – Der Österreichische Kletterverband (KVÖ) wird Ende November keine Athleten zur Kletter-EM nach Moskau entsenden. Diese Entscheidung sei als Vorsichtsmaßnahme in der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie erfolgt, wie der KVÖ am Sonntag nach einem Vorstandsbeschluss bekanntgab.

Ex-Weltmeister Jakob Schubert kann die Entscheidung nachvollziehen. "Als Sportler schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich wäre ich gerne geklettert, vor allem da wir so wenige Wettkämpfe in dieser Saison hatten. Das vermisse ich natürlich. Aber es steht sehr viel auf dem Spiel, nämlich die Gesundheit - und da ist es in der aktuellen Situation sicher die richtige Entscheidung", so der Tiroler.