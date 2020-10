Viele Wolken, immer wieder Regen: Trübe Wetter-Aussichten für Tirol

Auf so ein Wolkenfenster wie hier auf der Starkenburger Hütte wird in den kommenden Tagen öfter zu warten sein. © Franz Schmid

Innsbruck – Vom goldenen Oktober ist in der kommenden Woche in Tirol – so wie in ganz Österreich – nicht wirklich viel zu sehen. Nass und trüb geht es schon los, über 1100 Metern fallen am Montag auch noch ein paar Schneeflocken. Lichtblick ist laut derzeitigen Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) der Mittwoch: Das dürfte der sonnigste Tag der Woche werden, aber es bleibt kühl.

Eine dicke, dunkle Wolkendecke liegt am Montag über ganz Österreich. In Tirol gibt es am Alpennordrand und im Unterland noch häufig Schauer. Oberhalb von 1100 Metern schneit es. Trockener – und ein bisschen freundlicher – wird es im oberen und mittleren Inntal. Wenig wärmend sind die Temperaturen: Mehr als 8 bis 11 Grad werden es nicht.

Etwa östlich der Linie Linz-Graz dominieren laut ZAMG-Prognose am Dienstag bis weit in den Nachmittag hinein dichte Wolken, aus denen es anhaltend und verbreitet regnet. Bei einer Schneefallgrenze zwischen rund 900 und 1300 Meter Seehöhe liegt der Niederschlagsschwerpunkt aber im Nordosten. Von den Wolken bleibt zwar auch Tirol nicht verschont, aber die Sonne schafft es immer wieder, sich auch länger zu zeigen. Im Unterland zieht von Bayern der eine oder andere Schauer heran, die Schneefallgrenze liegt hier bei etwa 1200 Metern. Nachts ist es fast frostig bei 0 bis 3 Grad, tagsüber werden es wieder nicht mehr als 7 bis 11 Grad werden.

📽️ Video | Wetter-Aussichten für die Woche

Am Mittwoch findet sich Österreich dann zwischen zwei Tiefdruckgebieten wieder. Die Wolken lockern auf, es bleibt trocken. Abgesehen von zähen Nebelfeldern, die sich in manchen Tälern halten können, dürfte es in Tirol sogar ein sehr sonniger Tag werden. Nur bei den Temperaturen ändert sich nichts: 8 bis 11 Grad sind das höchste der Gefühle.