Neuer Anlauf zur Notrettung: Alitalia soll bald als „ITAliana“ abheben

Rom – Neues Unternehmen, neuer Name: Die Regierung in Rom legt mit der Gründung einer Firma den Grundstein zum staatlich gesteuerten Umbau der angeschlagenen italienischen Fluggesellschaft Alitalia. Zuvor hatte sich die Finanzlage des Unternehmens, das seit 2017 insolvent ist, durch den Geschäftsrückgang in der Coronakrise zugespitzt.

Zeitungen und die Nachrichtenagentur Ansa nannten am Samstag „Italia Trasporto Aereo“ – abgekürzt ITA – als Namen der Neugründung in dem Dekret. Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli hatte auf Facebook schon nach der Unterschrift am Freitag von „ITAliana“ gesprochen: „Es wird ITAliana sein, weil sie Italien in die Welt tragen soll.“ Die Ministerin schrieb von einem „Industriebetrieb im Dienste des Landes“, der den Tourismus beleben solle.