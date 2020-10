Hund kam bei Brand in Götzens ums Leben: Bewohner konnten sich retten

In den Nachtstunden kam es in einer dicht bebauten Wohnsiedlung in Götzens zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Neben circa 60 Feuerwehrmännern stand der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und neun Sanitätern sowie die Polizei mit einer Streife im Einsatz.

