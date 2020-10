Was Händedruck und Gesicht über Belohnung und Verlangen verraten

Wien – Was sich bei der Erwartung einer Belohnung bzw. beim Konsum einer solchen in Menschen abspielt, haben Wiener Psychologen im Rahmen eines Experiments analysiert. Anhand des Händedrucks oder des Gesichtsausdrucks der Studienteilnehmer schließen sie im Fachblatt eLife darauf, dass das Verlangen nach Belohnung – das „Wollen“ – und das Vergnügen nach Erhalt – das „Mögen“ – auf teils unterschiedlichen Abläufen im Gehirn beruhen. Bisher wurde dies vor allem bei Tieren beobachtet.

Als Belohnung kann bekanntlich vieles fungieren – von einer schlichten Berührung durch nahestehende Personen bis zum „Kick“, den eine Extremerfahrung oder der Konsum von Drogen versprechen. Gemeinsam ist alldem, dass das Gehirn darauf reagiert, wenn jemand eine Belohnung erwartet oder sie konsumiert. So kann die Aussicht auf einen attraktiven Reiz die Motivation vielfältig beflügeln, sind Belohnungssysteme jedoch fehlgeleitet oder überschießend, kann dies zur Entwicklung von Süchten, oder umgekehrt dazu führen, dass es Menschen an Motivation fehlt bzw. sie kein Vergnügen an Belohnungen mehr empfinden.