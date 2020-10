Wiener NEOS sind bereit für „konstruktive Gespräche“

Die Wiener NEOS sind bereit, mit der SPÖ in „konstruktive Gespräche“ über eine mögliche Regierungszusammenarbeit zu gehen. Das hat Parteichef Christoph Wiederkehr am Dienstag nach einer Sitzung des Parteivorstands bekräftigt. Er bekundete einmal mehr seine Freude über das Ergebnis der Wien-Wahl: „Wir sind sehr zufrieden.“

„Ja wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, versicherte Wiederkehr. Man wolle in den Gesprächen schauen, ob eine „Reformkoalition“ möglich sei. Die NEOS wollen laut deren Obmann vor allem über vier Kernthemen in etwaigen Verhandlungen diskutieren, nämlich Bildung, Arbeitsmarkt, Klimaschutz und Transparenz. In Verkehrsfragen, so betonte er, werde man eine „sehr konstruktive Haltung“ einnehmen. Bei diesem Thema war es zuletzt verstärkt zu Unstimmigkeiten zwischen Rot und Grün gekommen.