10 Liveshows ab 26. Februar: „Starmania“ sucht ab sofort Gesangstalente

Wien – „Der ORF investiert ins Programm, obwohl die Werbung temporär zurückgegangen ist." Das war die Kernbotschaft von ORF-General Alexander Wrabetz am Dienstag bei einem Pressegespräch zu den ORF-Programmhighlights 2021. Dass im kommenden Jahr die Gesangsshow „Starmania" wiederkehrt, war bereits vergangene Woche bekannt geworden . „Starmania 21" startet am 26. Februar 2021 und bringt zehn Liveshows. „Wir glauben, dass es eine neue Generation von Nachwuchskünstlern im Land gibt."

Dank weitreichender Einsparungen werde man dem Stiftungsrat im November ein ausgeglichenes Budget für 2021 vorlegen. „Die schwarze Null ist gelungen – war aber in allen Bereichen eine große Kraftanstrengung." Dennoch habe man „ein besonders opulentes Programm budgetiert", bei dem man trotz „einem der größten Sportjahre in der Geschichte des ORF" (mit u.a. Olympia, Euro, alpiner und nordischer Ski-WM) auch auf der Unterhaltungsseite starke Akzente setze, sagte der ORF-Generaldirektor.

In ORF 1 wird es u.a. mehr Folgen von „Fakt oder Fake" geben, das Dokutainment-Format „A Team für Österreich", die fünfte Staffel der „Vorstadtweiber" (voraussichtlich ab 11. Jänner) sowie die dritte Staffel von „Walking on Sunshine". Auch auf ORF 2 setzt man laut Channelmanager Alexander Hofer auf „verlässliche, vom Publikum gut angenommene österreichische Unterhaltung". Das umfasst u.a. Andi Borg, Hansi Hinterseer und Andreas Gabalier. Nach Absage des Opernballs wird „das reichhaltige Archiv durchforstet", um am 11. Februar – dem ursprünglichen Termin des Balls – die lustigsten, peinlichsten und emotionalsten Momente der Opernball-Geschichte Revue passieren zu lassen. In „Vienna Blood" geht man dreimal auf Mörderjagd, am Themenabend „GOTT von Ferdinand Schirach" diskutiert man am 23. November das Thema Sterbehilfe.