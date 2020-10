U-Ausschuss: Sobotka schließt Rückzug vom Vorsitz weiter aus

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat in der "ZiB2" des ORF sowie im Kurier neuerlich seinen Rückzug als Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses kategorisch ausgeschlossen. Ein Rückzug wäre "sicher einfacher für mich, richtig wäre er aber nicht", sagte er im Kurier. Den Oppositionsparteien – insbesondere Jan Krainer (SPÖ) und Stephanie Krisper (Neos) warf er vor, permanent mit "Unterstellungen" zu arbeiten.

"Ich muss das Gesetz einhalten. Das sieht vor, dass der Nationalratspräsident den Vorsitz führt und dieser Aufgabe stelle ich mich", sagte der Nationalratspräsident in der "ZiB2" am Dienstagabend. Auf den Einwand, er habe ja etwa auch beim BVT-U-Ausschuss wegen Befangenheit die Vorsitzführung abgegeben, sagte Sobotka, dies habe er deshalb gemacht, weil er im Untersuchungszeitraum Innenminister gewesen sei. Dass ihm u.a. auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) empfohlen hatte, den Vorsitz zumindest so lange nicht mehr auszuüben, bis die Vorwürfe geklärt sind, lässt Sobotka unbeeindruckt: "Ich bin noch nie jemand gewesen, der vor der Verantwortung zurückschreckte."