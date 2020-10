Das ÖFB-Team peilt gegen Rumänien den Sieg-Hattrick an

Ploiesti – David Alaba absolvierte gestern seinen fünften (!) Corona-Test, seit er vor knapp einer Woche im ÖFB-Camp eingecheckt hatte. Daran habe sich der Bayern-Star aber längst gewöhnt. So wie wahrscheinlich auch an die Spekulationen rund um seine Zukunft, die einfach nicht verstummen wollen. Und in diesem Zusammenhang lehnte sich am Montagabend Mediaset aus dem Fenster. Laut einer Meldung des Portals befinde sich der Wiener „in guten Verhandlungen“ mit Juventus Turin.

Was die Rumänen können – nämlich technisch anspruchsvollen Offensiv-Fußball zu zelebrieren –, erlebten die Österreicher bei der 2:3-Heimniederlage hautnah am eigenen Leib. „Wir müssen in der Defensive konzentrierter zu Werke gegen, so wie gegen Griechenland und Nordirland, und wir müssen unsere Chancen verwerten“, forderte Teamchef Franco Foda, der mit seiner Mannschaft den dritten Sieg in Folge anpeilt.