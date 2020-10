Einbrüche im Frühjahr in Osttirol geklärt: Vier Jugendliche verdächtig

Lienz, Matrei i. O. – Eine Einbruchsserie im Frühjahr in Osttirol dürfte aufgeklärt sein. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, wurden vier Tatverdächtige ermittelt. Zwischen 30. April und 7. Juli des heurigen Jahres waren Unbekannte in ein Geschäft in Lienz und mehrere Gebäude in Matrei in Osttirol eingebrochen. Dabei entwendeten sie Bargeld sowie Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen, fünfstelligen Eurobetrages. Auch Sachschaden entstand bei den Taten, ebenfalls im unteren fünfstelligen Eurobereich.