Ein prominent besetztes Star-Revival mit Signalwirkung

Das Coronavirus mit all seinen Reisebeschränkungen und Auflagen hält die (Sport-)Welt 2020 gewissermaßen gefangen. Das hält einen wie Tirols Organisator Ralph „The Voice“ Schader aber nicht davon ab, weiter felsenfest an die Austragung des internationalen Star-Revivals in Nauders (Hotel „Mein Almhof“) vom 14. bis zum 18. Dezember zu glauben. Mit Erinnerungen an das legendäre Pezzey-Turnier.