Tiroler Landtagsdebatte mit ÖVP im Corona-Fadenkreuz

Landeshauptmann Günther Platter betonte einmal mehr: „Runter mit den Infektionszahlen. Sie sind einfach zu hoch". © HERBERT NEUBAUER

Innsbruck – Der Tiroler Landtag hat am Mittwoch über die Corona-Situation und die damit einhergehenden Einschränkungen bzw. Maßnahmen diskutiert. Anlass war ein „Mündlicher Bericht" von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), in dem dieser Tirol bzw. Österreich angesichts steigender Infektionen an einem „Wendepunkt" angelangt sah. Die Opposition schoss sich auf Maßnahmen wie die Sperrstundenregelung mit 22 Uhr und vor allem auf das „System ÖVP" ein.

Auch der Bericht der Expertenkommission zu Ischgl schimmerte immer wieder in der oppositionellen Kritik durch. Dieser wird aber erst am Freitag im Landtag diskutiert.

Platter zeigt sich besorgt, verteidigt Sperrstundenregelung

Platter zeichnete in seiner Rede – nachdem er zuvor in der Fragestunde weitere Maßnahmen für nötig gehalten hatte – ein besorgniserregendes Bild der Corona-Lage. Vor allem die nach wie vor bestehenden Reisewarnungen – vor allem seitens Deutschlands – trieben dem Landeschef in touristischer Hinsicht die Sorgenfalten auf die Stirn. Deshalb gab er auch einmal mehr die Parole aus: „Runter mit den Infektionszahlen. Sie sind einfach zu hoch". Aber auch die steigenden Infektionen selbst beschäftigten Platter: „Die Krise hat uns früher als erwartet wieder eingeholt".

Die Sperrstundenregelung verteidigte der Landeshauptmann – diese sei notwendig gewesen, weil sich Cluster in der Nachtgastronomie gebildet hätten. Zudem outete sich der Landeschef einmal mehr als Befürworter einer Registrierungspflicht in der Gastronomie – die es derzeit in Tirol nicht gibt. Dass dies geändert wird, dafür sprach sich Platter nicht aus. Denn die Wiener Regelung stehe seines Erachtens nach rechtlich „auf wackeligen Beinen".

Insgesamt sei Tirol aber gut durch die „erste Welle" gekommen, auch was den Wirtschaftsstandort betrifft. Und Platter sehnte das Corona-Ende herbei. „Es ist der Wunsch von uns allen, dass dieser Alptraum endlich endet. Die Einschnitte in sozialer, gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht sind enorm".

Dornauer sieht „traurige Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung"

Keine Schonung gab es für Platter und seine Volkspartei von der SPÖ. SPÖ-Chef und Klubobmann Georg Dornauer lieferte schon einen Vorgeschmack auf die freitägliche Debatte und griff den Landeschef frontal wegen Ischgl an: Eine „Vielzahl von Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen" habe dieser zu verantworten. Mit 45.000 Arbeitslosen verzeichne Tirol zudem den höchsten Anstieg österreichweit: „Das ist die traurige Bilanz dieser schwarz-grünen Landesregierung". Mit der früheren Sperrstunde habe Platter zudem die deutsche Reisewarnung „provoziert": „Wer kommt denn noch als Gast, wenn man um 22 Uhr schon ins Bett muss. Wie im Internat".