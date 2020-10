Strache kündigt an: „Wir treten auch bei Wahl in Oberösterreich an"

Wien - Mit 3,3 Prozent ist das Team HC Strache bei der Wiener Gemeinderatswahl klar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Doch der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef denkt weiterhin nicht daran, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Im TV-Interview auf Puls 24 kündigte er am Mittwoch an, dass seine Partei auch bei der Landtagswahl in Oberösterreich 2021 antreten werde.