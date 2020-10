Frau wollte Sohn im Auto verbrennen und wurde in Anstalt eingewiesen

Graz – "Vor dem Anschlag war sie sehr nett zu mir": Das hat der Sohn jener Frau am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht ausgesagt, die kurz darauf das Auto, in dem er saß, in Brand gesetzt haben soll. Sie stand neben dem Pkw und entzündete einen Benzinkanister im hinteren Bereich des Wagens, er konnte noch herausspringen. Weil sie als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, verfügten die Geschworenen eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.