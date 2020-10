17-Jährige stürzte mit Auto in Weißenbach über Böschung ab

Weißenbach – Eine Rechtskurve wurde am Mittwoch einer 17-jährigen Fahranfängerin in Weißenbach am Lech zum Verhängnis: Die Jugendliche war gegen 17.45 Uhr auf der Tannheimer Straße unterwegs, als sie im Bereich Gaicht in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand geriet und einige Meter über eine Straßenböschung abstürzte.