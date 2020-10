31-Jähriger auf Grenobler Brücke in Innsbruck ausgeraubt

Innsbruck – Von einem Unbekannten wurde ein 31-jähriger Österreicher eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag auf der Grenobler Brücke in Innsbruck ausgeraubt.

Der Österreicher gab bei der Polizei an, dass er gegen 2.30 Uhr Früh von dem Täter angesprochen worden sei: Dieser habe ihn nach Geld gefragt. Anschließend soll es zu einem leichten Handgemenge gekommen sein, bei dem der Täter die Geldtasche und das Handy des 31-Jährigen an sich reißen konnte und damit in Richtung Haller Straße flüchtete.