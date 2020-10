Sperre der Autobahnauffahrt Zirl-Ost für vier Tage geplant

Bei Zirl Ost sind Sanierungsmaßnahmen notwendig, die die Auffahrt in Richtung Bregenz betreffen.

Zirl – Die Sanierung der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Zirl-Ost erfordert am 19. Oktober eine Sperre der Auffahrt in Richtung Bregenz. Die Sperre ist voraussichtlich für vier Tage notwendig und bis zum 23. Oktober geplant. Das erklärt die Asfinag in einer Aussendung.