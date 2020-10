Gut zu wissen: Wie man mit richtiger Wiederbelebung Leben retten kann

Kommt es nun doch zu einer Wiederbelebung, so ist die Herzdruckmassage wesentlich. Thomas Fluckinger erläutert, wie diese durchzuführen ist: „Der Patient wird auf den Rücken gedreht, der Ersthelfer kniet sich wenn möglich seitlich zum Patienten. Bei einer Herzdruckmassage drückt man den Brustraum 5-6 Zentimeter kräftig nach innen.“ Gerade in der Nervosität erfolgt die Herzdruckmassage oft zu schnell oder zu langsam. „Ruhe bewahren und konzentrieren“, rät der Chefarzt.

Die Rotkreuz-Sanitäterin Christina Pagitz hat die App auf ihrem Smartphone installiert und tatsächlich wurde die 20-Jährige auch schon in ihrer Freizeit zu einer Wiederbelebung gerufen. „Ich war daheim, als ich über die App alarmiert wurde. Nur ein paar Meter von meinem Zuhause entfernt ist eine Person reglos am Boden gelegen. Gemeinsam mit den Angehörigen haben wir wiederbelebt, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind. Die Wiederbelebung war erfolgreich“. Für Christina Pagitz ist das Gefühl, helfen zu können, ein besonders gutes und sie betont die Wichtigkeit eines Erste Hilfe-Kurses: „Es ist der Ersthelfer, der im Notfall den entscheidenden Unterschied machen kann“.

Weil bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand jede Sekunde zählt, hat das Rote Kreuz die „Team Österreich Lebensretter“-App entwickelt. In Tirol können ausgebildete Rettungssanitäter über diese App auch außerhalb ihrer Dienstzeit alarmiert werden, wenn in ihrer Nähe eine Person in eine gesundheitliche Notsituation geraten ist.

Bei der Herzdruckmassage kommt es auf das Tempo an. Zirka 100 Mal in der Minute ist der Brustkorb zu komprimieren. Um sich eine bessere Vorstellung davon zu machen, wie oft 100 Mal in der Minute sind, helfen Lieder „im Drucktakt“. Einen solchen Ohrwurm hat der Musiker Florian Ragendorfer für das Rote Kreuz aufgenommen. Der Takt des Songs entspricht genau dem Takt, in dem die Herzdruckmassage erfolgen soll.