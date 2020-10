In Köln festgenommener Islamist erpresste Mädchen mit Nacktfotos

Köln – Nach der Festnahme eines 18-jährigen mutmaßlichen Islamisten in Köln sind weitere Details bekannt geworden. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger (Freitagsausgabe) berichtete, soll der am Donnerstag verhaftete Deutsche in Chats junge Mädchen dazu aufgefordert haben, im Namen der Jihadistenmiliz IS (Daesh) in Deutschland Selbstmord-Attentate zu begehen. Bei einer Durchsuchung wurden demnach ein Messer und eine Machete entdeckt.