39-Jähriger gestand Brandstiftung in Innsbrucker Wohnung

Innsbruck – Ein 39-Jähriger gestand bei der Polizei, am Dienstag gegen 6.30 Uhr in der Früh in einer Wohnung in der Landeshauptstadt Feuer gelegt zu haben. Der Innsbrucker ging laut eigener Aussage davon aus, dass der Brand in dem Mehrparteienhaus schnell bemerkt werden bzw. die nahegelegene Berufsfeuerwehr rasch zur Stelle sein würde.