Auto kollidierte mit Traktor in Inzing: Lenkerin alkoholisiert

Inzing – Gegen 19 Uhr kollidierten am Freitag auf der Völser Landesstraße in Inzing ein Auto und ein Traktor.

Der Traktor wurde durch den Zusammenprall in den angrenzenden Graben geschleudert und kippte seitlich um. Der 74-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen an den Beinen und wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Die 49-Jährige und ihre Kinder blieben unverletzt. Der Alkotest bei der Frau verlief positiv.