Registrierungspflicht: Kostenlose Lösung für Innsbrucker Lokale

Innsbruck – Mit Montag treten in ganz Tirol weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. Für die Gastronomiebetriebe ist ab diesem Zeitpunkt die Registrierung der Gäste verpflichtend. Um den zusätzlichen administrativen Aufwand zu minimieren – Stichwort Zettelwirtschaft – und ein möglichst einheitliches System zu etablieren, hat Innsbruck Tourismus in kürzester Zeit ein System für alle Betriebe geschaffen: „Uns war und ist es wichtig, dass wir die Betriebe in dieser schwierigen Zeit so gut wie möglich unterstützen. Mit der Organisation des elektronischen Systems, das allen Gastronomiebetrieben in der Stadt bzw. im ganzen Verbandsgebiet kostenlos zur Verfügung steht, leisten wir einen weiteren Beitrag. Innsbruck Tourismus übernimmt alle Kosten für die Implementierung und Software-Bereitstellung an die Betriebe “, so Karin Seiler (GF Innsbruck Tourismus) in einer Aussendung.