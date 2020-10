Gut zu wissen: Schule geschlossen, Kind krank – diese Rechte haben Arbeitnehmer

Was passiert, wenn das Kind nicht in die Schule gehen kann, weil die Corona-Pandemie das verhindert? Was ist beim Pflegefreistellungsanspruch zu beachten? Was, wenn das Kind öfter krank wird? Wie sieht es mit der Sonderbetreuungszeit aus und kann man die Pflegefreistellung auch stückeln? Wir haben die Antworten.