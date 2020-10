Galeria-Protest: Mitarbeiter prügelten Benko-Pappfigur

Essen – Hunderte Mitarbeiter der deutschen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben am Samstag nach Gewerkschaftsangaben gegen die Schließung ihrer Filialen protestiert. In Düsseldorf konnten sie ihrem Unmut dank der Unterstützung des bekannten Karnevalswagenbauers Jacques Tilly besonders plakativ Luft machen: Mit Boxhandschuhen schlugen Mitarbeiter auf eine überlebensgroße Pappfigur ein, die Firmeneigner René Benko darstellte, bis die Skulptur auseinanderfiel.

Der Tiroler Immobilienunternehmer war im Jahr 2014 mit der Übernahme des deutschen Kaufhauskonzerns Karstadt europaweit bekannt geworden. Danach eignete er sich nach mehreren Anläufen auch den Konkurrenten Kaufhof an, um aus den beiden krisengeschüttelten Unternehmen einen "führenden Omnichannel-Anbieter" im deutschen Einzelhandel machen.

Tatsächlich landete der im Vorjahr gebildete Galeria-Kaufhof-Karstadt-Konzern aber schon nach wenigen Monaten in der Zahlungsunfähigkeit. Nachdem er im Insolvenzverfahren rund zwei Milliarden Euro an Schulden abgeschüttelt hat, darf der Konzern nun in geschrumpften Ausmaß einen Neustart wagen.