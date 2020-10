Auto bei Telfer Händler in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Als die Einsatzkräfte bei dem Autohaus ankamen, stand der Wagen bereits in Flammen.

Telfs – Die Freiwillige Feuerwehr Telfs war am Samstagabend kurz nach 23 Uhr bei einem örtlichen Autohaus im Einsatz, berichtet die Polizei. Grund dafür war ein brennender Wagen auf dem Gelände. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" dürften Brandstifter am Werk gewesen sein, heißt es seitens der Beamten.