Wegen Sekundenschlaf gegen Mauer geprallt: Junges Paar in Ehrwald verletzt

Ehrwald – Ins Krankenhaus Reutte musste in der Nacht auf Sonntag ein junges Paar eingeliefert werden, das zuvor in Ehrwald verunglückt war. Wie die Polizei berichtet, saß ein 17-Jähriger am Steuer und lenkte den Wagen auf der Ehrwalder Straße (L291) von Lermoos in Richtung Biberwier. In einer leichten Rechtskurve geriet der Jungendliche gegen 2.40 Uhr über den Fahrbahnrand hinaus und stieß frontal gegen eine Hausmauer. Grund für den Unfall war laut Polizei Sekundenschlaf.