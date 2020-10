Riesenglück im Stubautal: Tourengeher von Lawine erfasst, nicht verschüttet

Die Lawine donnert am frühen Nachmittag in Richtung Tal.

Neustift – Neuschnee und strahlender Sonnenschein lockten am Sonntag scharenweise Skitourengeher auf Tirols Berge. Beinahe wäre ein Lawinenabgang im Stubaital mehreren von ihnen zum Verhängnis geworden.

Eine Gruppe in Innsbruck studierender Deutscher war dabei, auf der nördlichen Seite des Zuckerhütls abzufahren. Der Vorletzte von ihnen, ein 26-Jähriger, löste dabei gegen 14 Uhr auf zirka 3400 Metern Seehöhe die Lawine aus. „Er rodelte mit seinen Ski praktisch auf ihr Richtung Tal und kam glücklicherweise nicht unter die Schneemassen“, schildert der am Einsatz beteiligte Alpinpolizist. Das Schneebrett hatte mit 200 mal 300 Metern ein beträchtliches Ausmaß. Der Student kam mit der Lawine zum Stillstand. „Er konnte sich den Schnee abschütteln und war unverletzt“, so die Alpinpolizei.