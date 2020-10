Galaktischer Auftrag der Nasa: Nokia errichtet LTE-Netz auf dem Mond

New York – Der Telekommunikationsausrüster Nokia dringt in unendliche Weiten vor. Wie der Konzern mitteilte, wurde er von der US-Weltraumbehörde Nasa ausgewählt, um das erste Mobilfunknetz auf dem Mond zu errichten. Demnach wird Nokia Ende 2022 ein ultrakompaktes, weltraumtaugliches Netz bauen und auf der Mondoberfläche einrichten. Der Vertrag werde mit dem US-Tochterunternehmen „Nokia of America Corporation" geschlossen.