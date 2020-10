Claudia aus Grinzens gibt bei „The Voice of Germany“ ihr Bühnen-Debüt

Innsbruck – Natürlich darf Claudia Pahl (25) nicht zu viel erzählen: Weder, was sie im Juli bei der Aufzeichnung der Blind Auditions gesungen hat. Noch, ob sich einer der Juroren der 10. Staffel von „The Voice of Germany“ – Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos und Mark Forster – umgedreht hat. Dafür erzählt sie von sich: dass sie mit ihrem Freund in Grinzens lebt und in der Buchhaltung einer Firma arbeitet. Und dass sie gerne in den Bergen unterwegs sind. Überraschend ist dann aber, was sie vom Singen berichtet: „Ich bin noch nie vor Publikum aufgetreten, habe nur für mich daheim gesungen.“