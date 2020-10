Mader noch eine Klasse für sich, Arnold und Matiev dominierten bei Herren

Innsbruck - Die Halle im Olympischen Dorf war am Wochenende Schauplatz der Tiroler Turnmeisterschaften und zugleich Generalprobe für die Staatsmeisterschaften am 7./8. November in Egg (Vbg.). Bei den Damen setzte sich Routinierin Jasmin Mader als Mehrkampfmeisterin und dreifache Gerätesiegerin durch. Aber auch Rosa Schwaninger oder Valentina Perlornigg durften sich über Podestplätze freuen – ebenso wie viele weitere Nachwuchsathletinnen (siehe Ergebnisse). Bei den Herren turnte Manuel Arnold zum Titel. Nicht minder überzeugend: Juniorenmeister Askhab Matiev (4) mit drei Siegen an drei Geräten.