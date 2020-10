Der weiße Helm von HCI-Goalie Swette hat bereits Kultstatus

Innsbruck - Das Save Percentage (die Fangquote) in den beiden jüngsten Spielen des HC Innsbruck in der Ice Hockey League gegen den KAC (1:2/94,4 Prozent) und Salzburg (4:1/96,6 Prozent) gereicht Haie-Keeper Rene Swette zur Ehre. Der eigentliche Back-up ist nach diesem Wochenende die neue Nummer eins. Seinen weißen Helm, den einige als „Running Gag“ dahin deuten, dass er mit 32 Lenzen schon langsam in den Vor-Ruhestand hinübergleite, kommentiert Swette schmunzelnd: „Ich lasse mir schon noch was draufpicken. Und es war heuer keine Zeit zum Lackieren.“