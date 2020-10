Arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen kosten 10 Milliarden Euro

Wien – Arbeitsbedingte Unfälle sowie Erkrankungen kosten die betroffenen Personen, die Wirtschaft sowie das Gesundheits- und Sozialsystem in Österreich pro Jahr rund 10 Milliarden Euro, berechnete das Wifo in Anlehnung an Daten der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz aus dem Jahr 2015. Am häufigsten waren Krebs, Verletzungen, psychische Erkrankungen sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Die Arbeiterkammer fordert mehr Prävention und eine Arbeitszeitverkürzung.