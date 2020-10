Gabriele Herlitschka vor Bestellung zur Innsbrucker Magistratsdirektorin

Die Spitzenposition in der Innsbrucker Magistratsdirektion wird erstmals von einer Frau besetzt. Der Stadtsenat soll in seiner Sitzung morgen Mittwoch die Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Innsbruck, Gabriele Herlitschka, zur Magistratsdirektorin bestellen.