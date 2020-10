Slowene Roglic gewann erste Vuelta-Etappe, Österreicher Großschartner Fünfter

Arrate – Einen standesgemäßen Start in die 75. Spanien-Rundfahrt hat Titelverteidiger Primoz Roglic am Dienstag hingelegt. Der Slowene aus dem Jumbo-Visma-Team setzte sich im Bergfinish nach 173 km nach 4:22:34 Stunden durch und holte sich damit auch die zehn Sekunden Zeitgutschrift für die Gesamtwertung. Großartig hat sich auch der einzige Österreicher geschlagen: Bora-Fahrer Felix Großschartner landete mit einer Sekunde Rückstand auf dem fünften Tagesrang.

Der starke Kletterer aus Oberösterreich musste neben Roglic nur noch Richard Carapaz (ECU/Ineos), Dan Martin (IRL/Israel Start-up) und Esteban Chaves (COL/Michelton) vor sich lassen. Für den 26-Jährigen sind damit alle Möglichkeiten offen, in seiner fünften großen Landesrundfahrt den erhofften Top-15-Platz zu erreichen.

Eine schwere Niederlage musste der frühere Tour-de-France-Sieger Chris Froome hinnehmen. Der 35-Jährige wurde bereits am vorletzten Anstieg abgehängt, als seine Ineos-Teamkollegen an der Spitze noch Tempo machten. Der Brite landete nur auf dem 72. Tagesrang, mit ganzen 11:12 Minuten Rückstand.

Eigentlich hätte der Vuelta-Auftakt im September in den Niederlanden stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden aber sowohl Startort als auch Starttermin geändert. Nun sind 18 Etappen und knapp 2.900 Kilometer geplant, bis das Peloton am 8. November in der Hauptstadt Madrid einfahren soll.