Alters- und Pflegeheime: Tirol plant "risikobasierte Testungen"

Zahlen: 58 Pflegewohnheime wurden bisher gescreent. Positive Testungen gab es (mit Stand Montagabend) in zwei Pflegewohnheimen in Graz, in fünf in Graz-Umgebung, in zwei im Bezirk Leoben und in je einem in Hartberg-Fürstenfeld, Bruck-Mürzzuschlag, Weiz und Deutschlandsberg. Derzeit hält die Corona-Ampel in zwei Bezirken (Bruck-Mürzzuschlag und Voitsberg) auf orange und somit auf "hohes Risiko". Auffällige Cluster wurden zuletzt u.a. in einem Pflegeheim im obersteirischen Kindberg und in Gratkorn nördlich von Graz vermeldet. In Kindberg sind neun BewohnerInnen und 13 MitarbeiterInnen, in Gratkorn 15 BewohnerInnen und vier MitarbeiterInnen infiziert.