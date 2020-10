Lieber Wien als Paris: Djokovic sagte Start bei Masters-Turnier ab

Belgrad – Der Serbe Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Tennisturnier Anfang November in Paris abgesagt. Der Weltranglistenerste begründete das am Mittwoch in der Belgrader Tageszeitung Sportski Zurnal damit, dass er da keine Punkte gewinnen könne. „Aber ich werde in Wien und London (ATP-Finals, Anm.) spielen“, bestärkte Djokovic die Zusage für die Events davor und danach. Dass er nächste Woche volle 500 Zähler holen kann, ist so ein Glücksfall für das Erste Bank Open.