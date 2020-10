Börsengang von McAfee rund 740 Millionen Dollar schwer

Die New Yorker Börse.

New York – Die IT-Sicherheitsfirma McAfee hat bei ihrer Rückkehr an die Börse knapp 620 Millionen Dollar (523,12 Mio. Euro) von Investoren eingesammelt. Weitere 120 Mio. Dollar nahmen McAfee-Aktionäre durch den Verkauf von Anteilen ein. McAfee setzte den Ausgabepreis der Aktie in der Nacht auf Donnerstag auf 20 Dollar fest – und damit eher näher zum unteren Ende der anvisierten Spanne von 19 bis 22 Dollar. Die US-Firma ist einer der Pioniere der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche.