Time of your Life im Happy Fitness Innsbruck

Das Happy Fitness bietet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Trainingsspaß auf 4000 Quadratmetern.

Durch die Live Streams unserer Spinningkurse bringen wir dich von zuhause aus in Bestform. Unser professionelles Trainerteam legt bei jedem Gruppentraining besonders viel Wert auf Spaß und Motivation, auf neue Bewegungsmuster und vor allem auf eine gesunde Steigerung der Kondition und des Muskelaufbaus. Um ein sicheres Trainieren für deine Gesundheit gewährleisten zu können und auch die Teilnahme an den Kursen so reibungslos wie möglich zu gestalten, ist die Anmeldung zu unseren Kursen über unsere Happy Fitness App möglich. Im gesamten Studio wird genauestens darauf geachtet, dass sämtliche Covid-19-Richtlinien eingehalten werden!