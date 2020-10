USA wählen Präsidenten: Szenarien reichen von Machtwechsel bis Staatskrise

Die Präsidentenwahl genießt von allen Entscheidungen am Wahltag die größte Aufmerksamkeit. Das hat auch damit zu tun, dass der Präsident als einziger Amtsträger im ganzen Land gewählt wird und damit oft für eine Ära steht. Heuer erscheint die Wahl besonders dramatisch. Überwältigende Mehrheiten in beiden Lagern geben an, dass das Land dauerhaften Schaden nimmt, falls die Gegenseite gewinnt.

▶️ Die Amtsübergabe folgt Anfang nächsten Jahres. Am 3. Jänner tritt der neugewählte Kongress zusammen. Am 6. Jänner zählt er formal die Stimmen der Wahlmänner und -frauen. Am 20. Jänner endet laut US-Verfassung die Amtszeit des alten Präsidenten, und die des neuen beginnt. (floo)

▶️ Das Wahlergebnis stand in der Vergangenheit meist noch am Wahlabend fest. Doch wegen der vielen Briefwahlstimmen, die schwieriger auszuzählen sind, könnte sich das Ergebnis heuer um Tage verzögern – oder sogar um Wochen, falls es Anfechtungen und Neuauszählungen gibt. Zuständig für die Abwicklung der Wahl sind die Bundesstaaten. Bis spätestens zum 8. Dezember müssen sie ihre Ergebnisse ermitteln und ihre Wahlmänner und -frauen bestimmen. Diese treten dann am 14. Dezember zusammen und wählen den Präsidenten.

▶️ Wahltag ist gesetzlich der Dienstag nach dem ersten Montag im November – heuer der 3. November. In vielen Bundesstaaten können Wähler aber schon Wochen früher ihre Stimme abgeben, per Brief oder in Wahllokalen. Bis zum 20. Oktober waren bereits fast 38 Millionen Stimmen abgegeben, mancherorts sind die Wähler stundenlang angestanden.

Nach der Überraschung vor vier Jahren wagt es aber niemand, Trump abzuschreiben. Selbst wenn die Umfragen richtig liegen und eine klare Mehrheit der Wähler für Biden stimmen will, bleibt offen, ob diese Stimmen in der Pandemie alle abgegeben werden und am Ende auch zählen. Der Präsident und die Republikaner arbeiten daran, die Wahlbeteiligung ihrer Gegner zu senken, und sie werden womöglich einen politischen und juristischen Großangriff auf die Briefwahl starten (siehe Kasten unten).

Es droht ein gefährliches Szenario: Laut Pew plant die Hälfte der Trump-Wähler, am Wahltag ein Wahllokal aufzusuchen, aber nur gut ein Fünftel der Biden-Wähler. (Der Rest will vorher wählen, zumeist per Brief.) Das könnte zur Folge haben, dass Trump am Wahlabend zunächst vorne liegt und sich zum Sieger ausruft. In den folgenden Tagen könnte die Auszählung der Briefwahlstimmen dann Biden nach vorne schieben. Amerika droht in diesem Fall eine politische Krise, womöglich begleitet von Unruhen.