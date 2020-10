Geld zurück: Tiwag und VKI einigen sich im Preisklausel-Streit

Innsbruck - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte im Herbst 2019 eine Preisanpassungsklausel der EVN für unzulässig erklärt, wodurch auch die Grundlage für Preiserhöhungen der Tiwag im Jahr 2019 fiel. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich nun mit dem landeseigenen Tiroler Energieversorger Tiwag in Sachen Preisanpassungsklausel verglichen, so die Konsumentenschützer in einer Aussendung am Donnerstag.