Einbruchdiebstähle in Nußdorf-Debant aufgeklärt, großer Sachschaden

Lienz – In der Nacht zum 31. August brachen vorerst Unbekannte in ein Sportcenter in Nußdorf-Debant ein. Nun konnte die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren als Täter ausforschen. Sie haben die Tat inzwischen gestanden.