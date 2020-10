Festnahmen bei Protesten gegen verschärftes Abtreibungsverbot in Polen

Das Verfassungsgericht in Warschau hatte Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen am Freitag für verfassungswidrig erklärt. Die Proteste gegen die Verschärfung des Gesetzes gingen auch am Freitag weiter, es gab erste Festnahmen. Die Bischöfe des Landes begrüßten den Schritt.