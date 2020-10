Türkei verlängert umstrittene Gaserkundungen im östlichen Mittelmeer

Istanbul/Athen/Nikosia — Im Gaskonflikt mit Griechenland will die Türkei ihre umstrittenen Erkundungen im östlichen Mittelmeer fortsetzen. Das Explorationsschiff werde seinen Einsatz in einem Gebiet südlich der griechischen Insel Rhodos um rund eine Woche bis zum 4. November ausweiten, teilte die türkische Marine am Samstagabend mit. Ursprünglich sollte er am Dienstag enden.