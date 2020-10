WSG Tirol muss sich im Heimspiel gegen Hartberg mit einem Punkt begnügen

Innsbruck - Die WSG Tirol läuft weiter dem ersten Heimsieg hinterher. Die Wattener kamen in der fünften Runde der Fußball-Bundesliga im Tivoli-Stadion gegen gegen Tabellenschlusslicht TSV Hartberg nicht über ein 1:1 hinaus. Kelvin Yeboah brachte die Tiroler vor 475 Zuschauern in Innsbruck - bis zu 1.500 wären laut Corona-Auflagen zugelassen gewesen - in Führung (30.). Hartbergs Rajko Rep gelang per Kopf der Ausgleich (74.).