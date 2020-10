Überlebenstraining mit Komfort in Schweden

Dicker Rauch steigt auf, als der Ast auf dem Feuer landet. Unter anderen Umständen käme niemand auf die Idee, feuchtes Holz nachzulegen. Doch mitten in der Nacht will auch in Schweden keiner allein in den dunklen Wald ziehen, um trockenes Holz zu suchen - und dabei womöglich einem wütenden Elch begegnen. Dann doch lieber das feuchte Holz bei der Feuerstelle nehmen.